В исполкоме Агрыза убили вахтера

Сегодня Следком по Татарстану сообщил о ЧП в Агрызе — вчера днем в здании администрации города нашли мертвой 61-летнюю женщину-вахтера с колото-резаными ранами на груди и спине.



По подозрению в преступлении задержали ее супруга. Вину 61-летний мужчина уже признал. С его слов, пришел к жене на работу, из ревности поругался с ней, после чего нанес ей множественные удары ножом, который принес из дома.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Максим Платонов (архив)

Из аналитики Генеральной прокуратуры России следует, что Татарстан лидирует среди других регионов России по количеству нераскрытых убийств и покушений на убийство. Сейчас в республике таких насчитывается четыре.



С января по май 2022 года в Татарстане зарегистрировали 22 103 преступления — по этому показателю республика заняла седьмое место среди регионов России.



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Маргарита Головатенко