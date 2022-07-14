В исполкоме Агрыза убили вахтера
Сегодня Следком по Татарстану сообщил о ЧП в Агрызе — вчера днем в здании администрации города нашли мертвой 61-летнюю женщину-вахтера с колото-резаными ранами на груди и спине.
По подозрению в преступлении задержали ее супруга. Вину 61-летний мужчина уже признал. С его слов, пришел к жене на работу, из ревности поругался с ней, после чего нанес ей множественные удары ножом, который принес из дома.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Из аналитики Генеральной прокуратуры России следует, что Татарстан лидирует среди других регионов России по количеству нераскрытых убийств и покушений на убийство. Сейчас в республике таких насчитывается четыре.
С января по май 2022 года в Татарстане зарегистрировали 22 103 преступления — по этому показателю республика заняла седьмое место среди регионов России.
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