В Татарстане снижается преступность, пик был в пандемийном 2020-м

Максимальный показатель преступности зарегистрирован в 2020 году

С января по май 2022 года в Татарстане зарегистрировали 22 103 преступления — по этому показателю республика заняла седьмое место среди регионов России. Впереди оказались Москва (59 427), Краснодарский край (32 559), Подмосковье (31 614), Челябинская область (26 531), Санкт-Петербург (25 523) и Ростовская область (24 521). следует из свежей правовой статистики Генпрокуратуры России.

Как посчитало «Реальное время», республиканский показатель в этом году оказался самым низким с допандемийного 2019 года, когда за первые пять месяцев зафиксировали 20 592 преступления. Однако до самого минимального значения за последние 10 лет далеко — в 2018 году в январе — мае в Татарстане выявили 17 591 преступление. А максимальный показатель преступности зарегистрирован в 2020 году — в разгар пандемии коронавируса — (22 676 преступлений) — и с тех пор снижается.

Фото: flickr.com

Стоит отметить, что шестое место Татарстана в этом году — самое высокое. В целом уровень преступности в республике за январь — май начиная с 2012 года выглядит так:

2012 год — 21 745 преступлений (16-е место по России);

2013 год — 20 238 преступлений (16-е место);

2014 год — 18 178 преступлений (17-е место);

2015 год — 20 205 преступлений (15-е место);

2016 год — 22 202 преступления (12-е место);

2017 год — 18 818 преступлений (11-е место);

2018 год — 17 591 преступление (12-е место);

2019 год — 20 592 преступления (11-е место);

2020 год — 22 676 преступлений (8-е место);

2021 год — 22 395 преступлений (9-е место).

Татарстан занимает пятое место в России по тяжким преступлениям

Чаще всего в Татарстане регистрируются преступления небольшой тяжести — в январе — мае 2022 года их было 9 064 из 22 103, или 41,01%. По этому показателю республика находится на девятом месте среди регионов России. Наказание за преступления небольшой тяжести не превышает трех лет лишения свободы — к этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные ст. 116 УК РФ «Побои», ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Следующая категория — преступления средней тяжести. Таких в Татарстане за пять месяцев было 6 576, это восьмое место по России. При умышленном деянии наказание не превышает пяти лет колонии, неосторожном — три года. К этой категории относятся в том числе преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

На тяжкие преступления пришлось 4 916 случаев — пятое место в стране. Наказание за них не превышает 10 лет колонии — это, например, могут быть преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Фото: Максим Платонов

Зарегистрировано и 1 547 особо тяжких преступлений, по этому показателю Татарстан седьмой в России. За это можно получить от 10 лет колонии или более строгое наказание. К этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 2, 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», ч. 3 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Дарья Пинегина