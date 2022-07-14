В Татарстане за сутки зарегистрировали 43 случая COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 43 случая заболевания коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 153 127 заражений COVID-19.

По данным оперштаба России, за минувшие сутки в Татарстане вылечились 17 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 149 672 человека.

Госпитализировали за сутки 57 заболевших татарстанцев. Накануне, 13 июля, сообщалось, что в больницы попали 53 жителя республики.

Умерли за весь период 1 996 заболевших коронавирусом татарстанцев. За последние сутки случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко