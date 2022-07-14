На участке обхода М-7 в Татарстане построят мост через Каму — выделено почти 24 млрд рублей

Фото: ГК «Автодор» (архив)

На первый этап строительства автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов потратят почти 24 млрд рублей. Сперва необходимо выполнить строительно-монтажные работы на участке км 0 — км 26+800, а затем приступить к строительству моста через реку Кама, выяснило «Реальное время».

Из федерального бюджета выделят 23,8 млрд рублей, из которых на 2022 год предусмотрено 307,4 млн рублей, на 2023-й — 999,3 млн рублей, на 2024-й — более 18 млрд, на 2025-й — 4,4 млрд.

Протяженность моста через Каму составляет 1301,73 метра.

— Основное назначение автомобильной дороги, в состав которой входит проектируемый мостовой переход через р. Кама — это перенаправление транзитного автотранспорта из Западных регионов Российской Федерации, направляющегося через г. Казань по автодороге М7 «Волга» в направлении городов Нижнекамск, Заинск, Набережные Челны и далее в сторону Уфы по новому скоростному направлению, минуя загруженный автотранспортом проезд по плотине Нижнекамской ГЭС и обеспечивая разгрузку автомобильной дороги М-7 на участке от г. Елабуга до г. Набережные Челны, — говорится в документации.

Фото: из документации

Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Подать заявку можно до 29 июля, подрядчика определят 3 августа.

Общая протяженность обхода составит более 81 км

Напомним, новое направление трассы М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов входит в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Общая протяженность участка составит более 81 км. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года



В июне «Главгосэкспертиза» утвердила проект строительства первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. К работам на объекте должны приступить сразу после заключения государственного контракта. Пока они ведутся на втором и третьем этапах общей протяженностью более 57 км. Длина участка первого этапа — 23,8 км.



Также известно, что ООО «Самаратрансстрой» займется строительством третьего этапа обхода Нижнекамска и Челнов на М-7, на участке км 55+300 — км 89+400. Контракт с компанией заключило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».Цена контракта — 20,2 миллиарда рублей. Кроме строительства и реконструкции, от исполнителя требуют провести капремонт, снести объекты капитального строительства, а также провести работы по сохранению объектов культурного наследия.

Маргарита Головатенко