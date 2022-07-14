В Казани на улице Шуртыгина появятся новые платные парковочные места
Исполком Казани постановил увеличить количество платных машино-мест — новые парковки появятся на улице Шуртыгина, сказано в сборнике документов мэрии города.
Новые машино-места будут по обеим сторонам улицы Шуртыгина: от пересечения с улицей Патриса Лумумбы до пересечения с улицей Гастелло.
Всего появится 32 новых места. Размер платы за час пользования местом составит 30 рублей.
В июне стало известно, что в Казани появится 181 новое парковочное место на улице Лукина. Размер платы за час пользования парковкой тоже составит 30 рублей.
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