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В Казани на улице Шуртыгина появятся новые платные парковочные места

10:46, 14.07.2022
В Казани на улице Шуртыгина появятся новые платные парковочные места
Фото: realnoevremya.ru

Исполком Казани постановил увеличить количество платных машино-мест — новые парковки появятся на улице Шуртыгина, сказано в сборнике документов мэрии города.

Новые машино-места будут по обеим сторонам улицы Шуртыгина: от пересечения с улицей Патриса Лумумбы до пересечения с улицей Гастелло.

Всего появится 32 новых места. Размер платы за час пользования местом составит 30 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне стало известно, что в Казани появится 181 новое парковочное место на улице Лукина. Размер платы за час пользования парковкой тоже составит 30 рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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