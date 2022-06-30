В Казани на улице Лукина появится 180 новых платных парковочных мест
В Казани появится 181 новое парковочное место. Постановление исполкома города о их создании опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Казанские власти постановили внести в реестр муниципальных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения парковочные места вдоль дома №50 по улице Лукина. Размер платы за час пользования парковкой составит 30 рублей.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя казанского исполкома Ильдара Шакирова.
В 2021 году в Казани обустроили муниципальные парковки на 1,7 тысяч машино-мест.
По состоянию на конец мая с января 2022 года в Казани около 500 водителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил парковки машин — жители оставляли авто на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья
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