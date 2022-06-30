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В Казани на улице Лукина появится 180 новых платных парковочных мест

09:51, 30.06.2022 1
В Казани на улице Лукина появится 180 новых платных парковочных мест
Фото: realnoevremya.ru

В Казани появится 181 новое парковочное место. Постановление исполкома города о их создании опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Казанские власти постановили внести в реестр муниципальных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения парковочные места вдоль дома №50 по улице Лукина. Размер платы за час пользования парковкой составит 30 рублей.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя казанского исполкома Ильдара Шакирова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году в Казани обустроили муниципальные парковки на 1,7 тысяч машино-мест.

По состоянию на конец мая с января 2022 года в Казани около 500 водителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил парковки машин — жители оставляли авто на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:02
    это наглость со стороны мэрии
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