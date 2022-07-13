В России планируют усиливать поддержку газозаправочного бизнеса

Правительство России планирует усиливать поддержку газозаправочного бизнеса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Так, правительство проработает расширение перечня регионов, в которых частный бизнес сможет претендовать на получение субсидии по строительству автозаправочных газовых сетей на метане.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также развивать газомоторный рынок планируется за счет автолюбителей.

— Важно акцентировать внимание на увеличении количества автотранспорта — обеспечить субсидирование приобретения и переоборудования автомобилей. Для этого в том числе надо проанализировать необходимость упрощения механизма переоборудования, — заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании о развитии рынка газомоторного топлива.

В начале марта министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов сообщил, что 1,5 тысячи транспортных средств в Татарстане переведут на газомоторное топливо до конца 2022 года — это аналогично прошлогодним показателям. В регионе на газ переведено более 11 тысяч транспортных средств.



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Татьяна Леухина