В Татарстане 1,5 тысячи транспортных средств переведут на газомоторное топливо до конца 2022 года

1,5 тысячи транспортных средств в Татарстане переведут на газомоторное топливо до конца 2022 года — это аналогично прошлогодним показателям, сообщил министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.



Он отметил, что в регионе на газ переведено более 11 тысяч транспортных средств. В планах на каждый год — наращивание показателей, сообщает ТАСС.

По данным Минпромторга Татарстана, в республике расположены 37 АГНКС и 1 ПАГЗ. Общая проектная производительность сети — более 300 млн куб. м природного газа в год.

Фото: realnoevremya.ru

В августе прошлого года в Казань прибыли новые автобусы на газомоторном топливе. Город получил около 30 низкопольных автобусов. Как отмечали в мэрии, такие транспортные средства менее шумные и более экологичные.



Маргарита Головатенко