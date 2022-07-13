Генсек ООН заявил о появившемся «луче надежды» после переговоров с Россией и Украиной в Турции
Переговоры, прошедшие в Стамбуле, — критически важный прогресс. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
— Мы видим критически важный шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского продовольствия через Черное море, — приводит «РИА Новости» его слова.
В мире, который погрузился во мрак глобального кризиса «сегодня появился луч надежды», добавил Гутерреш.
Генсек ООН выразил надежду, что следующий этап переговоров по «зерновому вопросу» приведет к официальному соглашению.
Сегодня вечером в Минобороны Турции сообщили, что в Стамбуле на четырехсторонней встрече достигнута договоренность о создании координационного центра по экспорту зерна. Делегации России, Украины и ООН на следующей неделе вновь встретятся в Турции, запланировано подписание документа по «зерновому коридору».
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