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Генсек ООН заявил о появившемся «луче надежды» после переговоров с Россией и Украиной в Турции

21:56, 13.07.2022
Генсек ООН заявил о появившемся «луче надежды» после переговоров с Россией и Украиной в Турции
Фото: wikinews.org

Переговоры, прошедшие в Стамбуле, — критически важный прогресс. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

— Мы видим критически важный шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского продовольствия через Черное море, — приводит «РИА Новости» его слова.

В мире, который погрузился во мрак глобального кризиса «сегодня появился луч надежды», добавил Гутерреш.

Фото: pixabay.com

Генсек ООН выразил надежду, что следующий этап переговоров по «зерновому вопросу» приведет к официальному соглашению.

Сегодня вечером в Минобороны Турции сообщили, что в Стамбуле на четырехсторонней встрече достигнута договоренность о создании координационного центра по экспорту зерна. Делегации России, Украины и ООН на следующей неделе вновь встретятся в Турции, запланировано подписание документа по «зерновому коридору».

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Татьяна Леухина
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