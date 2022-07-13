Минобороны Турции: подписание документа по «зерновому коридору» ожидается на следующей неделе

В Стамбуле на четырехсторонней встрече достигнута договоренность о создании координационного центра по экспорту зерна. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

Делегации России, Украины и ООН на следующей неделе вновь встретятся в Турции, запланировано подписание документа по «зерновому коридору».

Фото: pixabay.com

Стороны на сегодняшней встрече достигли договоренности об обеспечении совместного контроля в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном, передает ТАСС.

В конце июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи на министерской встрече G7 по глобальной продовольственной безопасности, заявил, что эффективное урегулирование продовольственного кризиса невозможно без возвращения на мировые рынки удобрений и продукции из России и с Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия и Турция проведут переговоры о создании безопасного коридора по вывозу зерна с Украины.



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Татьяна Леухина