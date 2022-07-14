Казанцы с ОВЗ почти 8 тысяч раз посетили бесплатные спортивные занятия

Казанцы с ограниченными возможностями здоровья почти 8 тысяч раз посетили бесплатные спортивные занятия. Их организовали с августа прошлого года на спортивных объектах города.

Занятия на безвозмездной основе проводят в 13 учреждениях, в среднем их посещают порядка 220 человек в неделю. Самые популярные направления — плавание, флорбол, мини-футбол, иппотерапия, лечебная физкультура, хоккей, настольный теннис, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в парках Казани организовали бесплатный прокат велосипедов для детей с ограниченными возможностями здоровья.



В конце июня кабмин Татарстана утвердил программу развития детско-юношеского спорта в республике до 2030 года. Согласно ей, в республике планируют увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей-спортсменов. Речь идет о несовершеннолетних, не имеющих противопоказаний для занятий спортом, в возрасте от 6 до 17 лет.

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Татьяна Леухина