В казанских парках организовали бесплатный прокат велосипедов для детей с ОВЗ

Фото: АНО «Добрая Казань»

В парках Казани организовали бесплатный прокат велосипедов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила АНО «Добрая Казань».

Велосипеды находятся: в Горкинско-Ометьевском лесу; в парке Победы (телефон для справок: +7(904) 763-18-12); в парке «Сосновая роща» у ДК химиков (телефон для справок: +7(843) 297-72-73); в парке им.Урицкого (телефон для справок: +7(953) 495-65-86); в парке «Крылья Советов» (телефон для справок: +7(937) 004-75-39).

Ими можно воспользоваться с 10:00 до 21:00. Велосипед можно получить при наличии справки, подтверждающей особенности здоровья ребенка, сообщается на сайте мэрии Казани.

В конце июня кабмин Татарстана утвердил программу развития детско-юношеского спорта в республике до 2030 года. Согласно ей, в республике планируют увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей-спортсменов. Речь идет о несовершеннолетних, не имеющих противопоказаний для занятий спортом, в возрасте от 6 до 17 лет.

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Татьяна Леухина