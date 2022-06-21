В Кремле анонсировали переговоры России с Турцией по вывозу зерна с Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция проведут переговоры о создании безопасного коридора по вывозу зерна с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, контакты пройдут по линии Минобороны России. Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин не планирует принимать участие в этой встрече.

Сегодня появилась информация, что на следующей неделе в Стамбуле состоится встреча делегаций Турции, России, ООН и Украины по зерновой проблеме. Состав участников встречи не уточнялся.

На прошлой неделе Путин на XXV Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. По его словам, есть пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна, пусть киевские власти сами решают, как это сделать, не ориентируясь на своих хозяев из США.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова