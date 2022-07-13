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Амир Мифтахов подписал контракт с «Ак Барсом»

19:13, 13.07.2022
Амир Мифтахов подписал контракт с «Ак Барсом»
Фото: t.me/hc_akbars

Амир Мифтахов подписал контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщается в telegram-канале клуба.

Контракт с 22-летним вратарем подписан до конца сезона 2022/23. Прошлый сезон воспитанник казанского хоккея провел в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Также сегодня капитан «Ак Барса» Данис Зарипов подписал контракт с клубом. Соглашение продлено на один год.

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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