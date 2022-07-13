Девятилетний мальчик устроил переполох в Московском суде Казани

Фото: Максим Платонов

В данный момент в Московском районном суде Казани решается вопрос о помещении в Центр временного содержания для несовершеннолетних девятилетнего ребенка. Мальчик задержан сотрудниками полиции за повреждение чужого автомобиля, кражу велосипеда и неоднократное избиение детей во дворе.

В здании суда на глазах журналистов и присутствующих ребенок пытался разбить деревянные скамейки, повредить ограждения, бросался с кулаками на приставов, пытался сбежать из здания. Даже матери мальчика не удавалось его успокоить. За ребенком одновременно присматривали сразу четыре пристава, передает из здания суда журналист «Реального времени».



В данный момент в школу ребенок не ходит, переведен на домашнее обучение.

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Ирина Плотникова