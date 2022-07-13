Жителей Татарстана предупредили о грозе, граде и сильном ветре 14 июля

Фото: Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, вновь прогнозируется ухудшение погоды. Об этом жителей предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, ночью и днем в четверг, 14 июля, в Татарстане местами возможны грозы и кратковременные усиления ветра до 18—23 м/с. В отдельных районах республики завтра пройдет сильный дождь, локально град.

Такая же погода ожидается в Татарстане и сегодня. Синоптики предупреждали накануне о грозе, порывах ветра, достигающих 17—22 м/с, а также сильном дожде и граде.

Фото: Максим Платонов

Максимальная температура воздуха сегодня днем в Татарстане составит от +29 до +34 градусов. В Казани ожидается от +30°С до +32°С.



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Татьяна Демина