Татарстанцев предупредили о грозе, граде и сильном ветре 13 июля

Фото: Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, в среду, 13 июля, ожидается ухудшение погоды — дождь, град, гроза и сильный ветер. Об этом жителей республики предупредили в ГУ МЧС России по РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра с 11 до 20 часов в Татарстане вместе с грозами ожидается кратковременные усиления ветра. Порывы могут достигать до 17—22 м/с. В отдельных районах возможны сильный дождь и град.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем локально град. Максимальная температура воздуха составит от +29 до +34 градусов.



По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в четверг и пятницу под влиянием циклона и его активных атмосферных фронтов в республике могут пройти дожди, местами сильные, грозы, локально град. В ночные часы прогнозируется до +15... +21°С. Днем 14 июля ожидается жара до +26... +31°С, 15 июля — до +23... +28°С.



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Татьяна Демина