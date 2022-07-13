Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза, местами град и до +34 градусов
В среду, 13 июля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза, локально град.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +29 до +34 градусов. В Казани ожидается от +30°С до +32°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +31 до +34 градусов.
Ветер юго-восточный умеренный, местами кратковременные усиления до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
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