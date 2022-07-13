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Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза, местами град и до +34 градусов

06:22, 13.07.2022
Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза, местами град и до +34 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 13 июля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза, локально град.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +29 до +34 градусов. В Казани ожидается от +30°С до +32°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +31 до +34 градусов.

Фото: Максим Платонов

Ветер юго-восточный умеренный, местами кратковременные усиления до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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