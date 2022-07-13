В Госдуме предложили сформировать дорожную карту по обеспечению здравоохранения кадрами

Фото: Максим Платонов

В Госдуме предложили создать дорожную карту по решению вопросов совершенствования кадровой политики и контроля реальных потребностей в медицинских сотрудниках, с такой инициативой по итогам обсуждения этих вопросов выступил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.



В обсуждении также приняли участие депутаты Госдумы Айдар Метшин, Айрат Фаррахов и Тамара Фролова, министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, председатель комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Светлана Захарова, а также ректоры КГМУ и ИГМУ.

По словам Зариповой, в области здравоохранения и социальных услуг потребность в сотрудниках составляет 12%, то есть 2,8 тыс. человек, из которых 48% (1,3 тыс.) — потребность в специалистах со средним профессиональным образованием, 47% — с высшим образованием, 5% — подготовка рабочих.

В Минздраве Татарстана отметили, что в регионе есть дефицит анестезиологов-реаниматологов, а еще врачей скорой медицинской помощи и других специальностей. В этом году только в амбулаторную сеть планируют привлечь 300 врачей, чтобы достичь целевого показателя укомплектованности национального проекта.

Фото: Максим Платонов

По словам министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, в отрасли здравоохранения доля лиц пенсионного возраста — 23,3%, а по отдельным медицинским организациям она доходит до 42%. Он отметил, что во время пандемии коронавируса часть медицинских работников вышли на пенсию из-за возросшей нагрузки и риска заболеть.

— <…> был принят закон об индексации пенсий, что также привело к увольнению для перерасчета пенсий работающих пенсионеров. Для решения этого вопроса мы предлагаем внести изменения в пенсионное законодательство и предусмотреть перерасчет пенсий работникам здравоохранения без увольнения, — приводит его слова ТАСС.

В начале июля правительство России приостановило пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении до 2025 года. Предполагалось, что новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников — врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом. Проект хотели запустить с 1 ноября 2021 года. Но после реализацию отложили на июль 2022 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко