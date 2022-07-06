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В России приостановили проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников

22:23, 06.07.2022
В России приостановили проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников
Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России приостановило пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении до 2025 года. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Проект хотели запустить с 1 ноября 2021 года. Но после реализацию отложили на июль 2022 года. Предполагалось, что новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников — врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Планировалось, что, благодаря новой системе, доля оклада в зарплате у медработников вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.

Реализовывать пилотный проект хотели в семи регионах в декабре и до конца марта 2022 года.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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