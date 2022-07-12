В Татарстан прибыл председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аунг Хлайн

В Татарстан с частным визитом прибыл председатель государственного административного совета, премьер-министр, верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аунг Хлайн. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

В международном аэропорту Казани его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня Мин Аунг Хлаингом побывал в Минобороны России, где встретился с руководством ведомства. «Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В конце апреля президент Татарстана Рустам Минниханов посещал Мьянму с рабочим визитом. На встрече с министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы он обсуждал возможности для расширения взаимодействия в нескольких областях.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина