В Казани водоемы обрабатывают от комаров

В Казани летом обработают от комаров 158 водоемов. За более чем две недели сотрудники дезинфекционной станции города провели мероприятия на 70 водоемах площадью 282,45 га.

Обрабатывать водоемы в этом году начали 23 июня. Специалисты выезжали на озера Нижний, Средний и Верхний Кабан, провели необходимые мероприятия на водоемах в поселках Отары, Победилово и в жилых комплексах Ново-Савиновского, Вахитовского районов.

Фото: kzn.ru

Перед работами место проверяют на наличие и созревание личинок комаров. Обработка должна проходить в сухую безветренную погоду.

Сегодня специалисты обработали территорию площадью 31 га — акваторию Казанки и ее прибрежную зону, сообщается на сайте мэрии города.

В конце июня доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев объяснял, в чем причина активности комаров в Казани.



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Татьяна Леухина