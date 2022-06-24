В КФУ объяснили активность комаров в Казани
В эти дни в Казани отмечается интенсивный полет комаров. Доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев объяснил, в чем причина.
Он отметил, что обработка против них проводится в местах отдыха: детских лагерях, базах отдыха, базах практик Казанского университета.
Нынешняя активность комаров аналогична тому же периоду 2015 и 2017 годов.
— Они не вылетают в одно мгновенье и сразу, они появляются постепенно. Когда наступает холод, комары становятся слабоактивными. Когда наступает тепло, они появляются большой массой, что мы и наблюдаем в эти дни. Не исключено, что агрессивность комаров будет повышена и в начале июля, — отметил ученый.
Комары начинают полет с 19 часов и активны на протяжении всей ночи. Кроме того, энтомолог опроверг бытующее мнение о выборочной «симпатии» комаров. С одинаковой частотой кусают людей и с IV группой, и с I группой крови, передает пресс-служба КФУ.
В мае руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, врач Сергей Чудаков рассказал, что репелленты и аромамасла являются наиболее эффективными средствами защиты от укусов комаров.
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комментарии
Задним числом, когда событие уже свершилось.
Маги и чародеи тоже все объясняли.
А предсказать?
Могут только учёные, которых мизерный процент от всех "учёных".