В Казани с начала года отловили 2,2 тысячи безнадзорных собак

В Казани с начала года отловили 2,2 тысячи безнадзорных собак. На горячую линию Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома по отлову безнадзорных собак поступило 3 623 обращения от жителей.

Отловленных собак вакцинируют от различных заболеваний, проводят дегельминтизацию и стерилизацию, а после возвращают на прежнее место обитания.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сообщить о бездомных животных можно по телефону горячей линии Комитета ЖКХ: +7(843)222-04-44. Также сообщения принимаются через «Народный контроль» и систему «Открытая Казань», сообщается на сайте мэрии города.

Опрос, проведенный в начале июня, показал, что почти 60% опрошенных татарстанцев считают ситуацию с бродячими собаками опасной для себя и близких. При этом, по мнению 31,3% респондентов, в последние годы ситуация только ухудшается. Бездомные животные чаще атакуют мужчин (44,7% респондентов), чем женщин (44,6%).

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Татьяна Леухина