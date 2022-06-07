Исследование: 60% опрошенных жителей Татарстана считают опасной ситуацию с бездомными собаками

Почти 60% опрошенных татарстанцев считают ситуацию с бродячими собаками опасной для себя и близких. При этом, по мнению 31,3% респондентов, последние годы ситуация только ухудшается, говорится в исследовании агентства «Промрейтинг» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Бездомные животные чаще атакуют мужчин (44,7% респондентов), чем женщин (44,6%). 43,2% опрошенных татарстанцев переживали в своей жизни нападения бродячих собак.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан лидирует по количеству жителей, склоняющихся к радикальному решению проблемы бездомных собак. 22,5% опрошенных считают отстрел наиболее правильным способом борьбы с угрозой. По этому показателю республика обгоняет и Москву, и Россию в целом.

В конце мая в Татарстане возбудили уголовное дело после нападения бродячей собаки на 5-летнюю девочку в Лаишевском районе. На момент нападения животного ребенок находился с мамой. Собака прокусила девочке ягодицу до мяса.



Директор приюта «Зооцентр» Рустем Нуруллин заявил, что с начала 2022 года в Казани отловили порядка 1,7 тысячи безнадзорных собак. На горячую линию Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города по отлову бездомных животных поступили 2,3 тысячи заявок.

Татьяна Леухина