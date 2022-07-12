На «Госуслугах» заработал сервис купли-продажи автомобилей

На портале «Госуслуги» заработал сервис по купле-продаже автомобилей — договор, заключенный онлайн, теперь будет иметь ту же значимость, что и подписанный на бумаге, сообщает RT.



Для того чтобы заключить сделку, продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на сайте «Госуслуги». Окончательный договор о сделке подписывается с помощью приложения «Госключ».

Фото: realnoevremya.ru

С 1 июля в России упростили порядок регистрации по месту жительства и пребывания. Оформить заявление и получить документ о регистрации можно онлайн, воспользовавшись порталом «Госуслуги».



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Маргарита Головатенко