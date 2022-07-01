В России упростили порядок регистрации по месту жительства и пребывания

В России упрощается порядок регистрации по месту жительства и пребывания. Изменения вступили в силу 1 июля.

Теперь регистрация по месту пребывания и по месту жительства производится в любом органе регистрационного учета в пределах муниципального района, городского округа по выбору гражданина, для городов федерального значения — в любом органе регистрационного учета в пределах города федерального значения по выбору гражданина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Оформить заявление и получить документ о регистрации можно онлайн, воспользовавшись порталом «Госуслуги», передает ТАСС.



В сентябре прошлого года на портале госуслуг заработал сервис, позволяющий оформить временную регистрацию без посещения территориального подразделения МВД России.



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Татьяна Леухина