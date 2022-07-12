Сегодня в Татарстане ожидается гроза, местами град и до +34 градусов

Во вторник, 12 июля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально град.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +29 до +34 градусов. В Казани ожидается от +31°С до +33°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +30 до +32 градусов.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.



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Татьяна Леухина