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Сегодня в Татарстане ожидается гроза, местами град и до +34 градусов

06:26, 12.07.2022
Сегодня в Татарстане ожидается гроза, местами град и до +34 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 12 июля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально град.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +29 до +34 градусов. В Казани ожидается от +31°С до +33°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +30 до +32 градусов.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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