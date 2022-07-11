В Татарстане на этой неделе ожидаются грозы, град и до +34 градусов

В Татарстане на этой неделе сохранится жаркая погода, однако прогнозируются дожди, грозы, местами град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Во вторник и среду местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днем локально возможен град. Ночью ожидается до +15... +22°С, днем — до +29... +34°С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В четверг и пятницу под влиянием циклона и его активных атмосферных фронтов в Татарстане могут пройти дожди, местами сильные, грозы, локально град. В ночные часы прогнозируется до +15... +21°С. Днем 14 июля ожидается жара до +26... +31°С, 15 июля — до +23... +28°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в выходные дни, 16 и 17 июля, республика окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Максимальные температуры воздуха составят +22... +27°С.



Сегодня в Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (4-й класс). Оно продлится до 15 июля.



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Татьяна Леухина