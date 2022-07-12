Вячеслав Кургузов вошел в тренерский штаб клуба «Зенит-Казань»
Тренерский штаб казанского волейбольного клуба «Зенит» пополнил новый специалист — Вячеслав Кургузов. До этого он работал главным и старшим тренером молодежной команды «Локомотива».
До начала тренерской карьеры Вячеслав Кургузов играл в российской суперлиге за МГТУ, «Локомотив», «Кузбасс» и «Нову», сообщает пресс-служба клуба «Зенит-Казань».
Напомним, в июне старший тренер казанского «Зенита» Константин Сиденко перешел в калининградский женский волейбольный клуб «Локомотив». В августе 2017-го он был главным тренером мужской студенческой сборной России на Всемирной Универсиаде, которая стала серебряным призером.
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