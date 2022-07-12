В Татарстане зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 71 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 12 июля в республике выявили 153 046 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 149 620 человек, в том числе 69 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 996 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане коронавирус выявили у 39 человек. Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко