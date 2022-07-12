Новости общества

11:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Скончался отец главы исполкома Менделеевского района Ильдар Беляев

10:14, 12.07.2022

В возрасте 66 лет скончался отец главы исполнительного комитета Менделеевского района Ильдар Беляев, об этом сообщили на сайте муниципалитета.

— Исполнительный комитет Менделеевского района и организации района выражают глубокие соболезнования Руководителю района Радмиру Беляеву в связи с кончиной его отца Ильдара Геннадьевича Беляева и разделяют горечь невосполнимой утраты, — сказано в сообщении.

Ильдар Беляев работал в Торгово-финансовой компании КАМАЗа директором департамента по продажам. Воспитал двоих сыновей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПромышленность Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также