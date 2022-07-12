Скончался отец главы исполкома Менделеевского района Ильдар Беляев
В возрасте 66 лет скончался отец главы исполнительного комитета Менделеевского района Ильдар Беляев, об этом сообщили на сайте муниципалитета.
— Исполнительный комитет Менделеевского района и организации района выражают глубокие соболезнования Руководителю района Радмиру Беляеву в связи с кончиной его отца Ильдара Геннадьевича Беляева и разделяют горечь невосполнимой утраты, — сказано в сообщении.
Ильдар Беляев работал в Торгово-финансовой компании КАМАЗа директором департамента по продажам. Воспитал двоих сыновей.
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