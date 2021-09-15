Завершить реставрацию Петропавловского собора в Казани планируют за три года

На реконструкцию Петропавловского собора в Казани и на благоустройство территории уйдет еще порядка трех лет, сообщил мэрии города главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов.



Напомним, в 2016-м в соборе начались противоаварийные работы по укреплению фундамента здания. Их завершили в этом году.

В планах — уложить на территории собора твердое покрытие, но не асфальт, поскольку акцент делается на максимальное приближение внешнего вида к первоначальному облику. «Возможно, это будет брусчатка, — сказал Федотов.

Фото: kzn.ru

«Мы разобьем цветники, установим малые архитектурные формы, посадим кустарники, деревья. Возможно, сделаем детскую зону — для прихожан, учеников воскресной школы», — сказал он и выразил надежду, что проект благоустройства будет готов к будущей весне.

«Точно могу сказать, что все будет по-другому: красиво, уютно, много зелени и цветов», — заключил инженер.

Маргарита Головатенко