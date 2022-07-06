В ВОЗ сообщили о более чем 6 тысячах случаев заражения оспой обезьян

Более 6 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявили в 58 странах мира. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Европа по-прежнему остается эпицентром вспышки, кроме того, случаи заражения фиксируются в ряде африканских стран, ранее не затронутых инфекцией.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

ВОЗ планирует повторно созвать заседание комитета по чрезвычайной ситуации на неделе, начинающейся 18 июля, или раньше, если это будет необходимо, передает «РИА Новости».

Глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сегодня отметила, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян. Она предположила, что дети младшего возраста, вероятно, заражаются в результате «воздействия в домашних условиях».

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Татьяна Леухина