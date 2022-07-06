В ВОЗ сообщили о более чем 6 тысячах случаев заражения оспой обезьян
Более 6 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявили в 58 странах мира. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Европа по-прежнему остается эпицентром вспышки, кроме того, случаи заражения фиксируются в ряде африканских стран, ранее не затронутых инфекцией.
ВОЗ планирует повторно созвать заседание комитета по чрезвычайной ситуации на неделе, начинающейся 18 июля, или раньше, если это будет необходимо, передает «РИА Новости».
Глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сегодня отметила, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян. Она предположила, что дети младшего возраста, вероятно, заражаются в результате «воздействия в домашних условиях».
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