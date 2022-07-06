ВОЗ фиксирует случаи заражения оспой обезьян среди детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян. Об этом заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

— На сегодняшний день около трети из них приходится на детей в возрасте до 10 лет, а половина — на детей в возрасте до пяти лет, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18—19 лет все еще открыт. Льюис предположила, что дети младшего возраста, вероятно, заражаются в результате «воздействия в домашних условиях».

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет случаев заражения оспой обезьян благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям.



В июне Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина