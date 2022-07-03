Роспотребнадзор: в России нет случаев заражения людей оспой обезьян

В России нет случаев заражения оспой обезьян благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ.

При появлении первых сообщений о случаях инфицирования в неэндемичных по заболеванию регионах Роспотребнадзор принял «исчерпывающий комплекс противоэпидемических мер» для предотвращения завоза инфекции на территорию России, а также купирования возможности ее распространения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае 2022 года ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из регионов, неблагополучных по оспе обезьян, передает ТАСС.

Вчера представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила, что риск появления оспы обезьян в европейском регионе, включая Россию, высок из-за вспышки в ряде новых стран.



На прошлой неделе Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.



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Татьяна Леухина