Главное о коронавирусе на 12 июля: браслеты для заболевших в Гонконге, Минниханов поручил усилить вакцинацию

Фото: Максим Платонов

Рустам Минниханов: «Поэтому вопрос вакцинации и иммунитета граждан был и остается актуальным»



За последние сутки в Татарстане выявлено 38 случаев заражения коронавирусом. Всего на 12 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 046. Выздоровел за весь период 149 620 человек, в том числе 69 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 71 человека.



Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал продолжить работу по укреплению в республике коллективного иммунитета против коронавируса и активизировать прививочную кампанию. Он напомнил, что этот вопрос остается важным, несмотря на снижение заболеваемости. «Мы видим что происходит в Турции, Италии, других местах концентрации туристов — там ситуация идет не в сторону стабилизации, а напротив. Поэтому вопрос вакцинации и иммунитета граждан был и остается актуальным», — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Вирусолог допустил одновременное заболевание COVID-19 и оспой обезьян

За последние сутки в России выявили 3 002 новых случая коронавируса, выздоровели 3 209 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 468 310 человек, а выздоровевших — до 17 894 065. За сутки болезнь унесла жизни 48 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 381 669 человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 фиксируется в ряде стран, но в России ситуация стабильная. По его словам, рекомендация вакцинироваться раз в полгода по-прежнему сохраняется. Он отметил, что это очень важно для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Профилактические медицинские мероприятия, в частности диспансеризация населения, возобновились в России в полном объеме, добавил министр.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что заболеваемость коронавирусом может вырасти, но такой подъем будет незначительным. По его словам, после пика заболеваемости зимой появились несколько вариантов омикрона, пики которых пришлись на май и июнь, но они совсем небольшие.

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев также заявил, что в стране в ближайшие недели, вероятно, будет подъем заболеваемости коронавирусом. Но в настоящее невозможно предсказать насколько он будет высоким, отметил эксперт.

Фото: Максим Платонов

Главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков рассказал, что заражение коронавирусом может быть опасным для беременных женщин. По его словам, структура материнской заболеваемости изменилась после начала пандемии COVID-19. Так, врачи зафиксировали увеличение количества инсультов и инфарктов у беременных женщин. Кроме того, число случаев образования тромбов также увеличилось.

Партия «Яблоко» опубликовала в своем Telegram-канале ответ на запрос в мэрию Москвы об отмене ограничений на проведение митингов, из которого следует, что он может быть снят не ранее, чем ВОЗ объявит о завершении пандемии COVID-19. В документе также говорится о возможности проведения в массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий, но указывается, что о преждевременности отмены всех ограничений, введенных в связи с режимом повышенной готовности, свидетельствует международный опыт и к этому необходимо подходить, ориентируясь на текущую оперативную ситуацию в городе.

Заведующий лабораторией особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук Александр Чепурнов заявил, что человек может стать носителем оспы обезьян и COVID-19, если окажется в зоне распространения этих двух инфекций. Врач отметил, что между этими вирусами слишком много различий, поэтому свойства одного не передадутся другому. Однако одновременное заражение может осложнить течение заболеваний.



Фото: Ринат Назметдинов

Флагманский ковидный госпиталь Ленинградской области, который является отделением Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ), перестал принимать пациентов с коронавирусом. Отмечается, что решение о закрытии отделения было принято в следствии снижения темпов госпитализации в регионе. Прием людей с COVID-19 продолжится в инфекционных отделениях — Всеволожской, Лужской, Волховской, Кировской и Приозерской больниц, а также ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору.

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил часть введенных из-за коронавируса ограничений. В частности, отменен ряд требований: соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м; соблюдение режима изоляции по месту жительства до получения результатов исследования на COVID-19; запрет на проведение массовых мероприятий; усиленный режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей. Напомним, 6 июня в регионе отменили обязательное ношение медицинских масок.

В Австралии выявили вспышку COVID-19 на круизном лайнере Coral Princess

В мире коронавирусом нового типа на 08.21 (мск) заразились 556 525 619 человек, 6 352 919 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (88 754 821). На второй строчке — Индия (43 652 944), на третьей — Бразилия (32 940 507), на четвертой — Франция (32 570 121), на пятой — Германия (29 180 489).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 021 306). За ними следуют Бразилия (673 758), Индия (525 474), Россия (373 896, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 097).

Официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер сообщил, что ЕК призвала все страны Евросоюза начать в обязательном порядке кампанию по введению второй бустерной дозы вакцин от COVID-19 для лиц старше 60 лет. Он уточнил, что вторую бустерную дозу предлагается вводить не ранее, чем через четыре месяца после первой.

В свою очередь директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон заявила, что в настоящее время наблюдается «рост числа зарегистрированных случаев COVID-19 и тенденция к увеличению числа госпитализаций и отделений интенсивной терапии в нескольких странах, в основном из-за «омикрона» ВА.5.

Министерство здравоохранения Сербии сообщило о новом скачке заболеваемости COVID-19 в стране. Уточняется, что по данным на вчерашний день в стране зафиксировано 1876 новых случаев заболевания, в больницах находится 169 пациентов, восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, 8 июля в Сербии было зафиксировано 1599 инфицированных, что стало самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 с апреля этого года.

Фото: pixnio.com

США намерены разрешить применение второй ревакцинации от коронавируса для всех совершеннолетних, сообщает телеканал CNN. По его сведениям, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сделало эту задачу одной из приоритетных. В настоящее время в стране вторые бустерные дозы от COVID-19 разрешены для лиц старше 50 лет и людей с ослабленным иммунитетом.

Секретарь по вопросам здравоохранения администрации Гонконга Лу Чунмао сообщил, что с 15 июля власти города обяжут всех заболевших коронавирусом и находящихся на самоизоляции носить электронные браслеты. По его словам, такая мера необходима, чтобы инфицированные не нарушали правила самоизоляции и не покидали свои дома раньше положенного срока. Кроме того, органы здравоохранения рассматривают возможность в правительственном приложении LeaveHomeSafe подсвечивать цифровые сертификаты заразившихся красным цветом.



Более 100 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Coral Princess были заражены коронавирусом во время путешествия из Порт-Дугласа в Брисбен, сообщает телеканал 9News. По его данным, данная ситуация стала первым эпизодом массового заражения с 31 мая 2022 года, когда в стране был отменен запрет на круизы. Все заразившиеся были эвакуированы на берег или помещены в изоляцию, однако еще порядка 2 тысячи пассажиров пока остаются на борту судна, продолжающего путь по маршруту круиза.

Фото: pxhere.com

В Словении на прошлой неделе врачи зарегистрировали на 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом больше, чем неделей ранее. Отмечается, что на прошлой неделе в республике были подтверждены почти 8,7 тысяч случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных также увеличилось, в то время как число пациентов, нуждающихся в интенсивном лечении, осталось на прежнем уровне.

Специальная научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) одобрила вакцинацию четвертой дозой препаратов от COVID-19 лиц старше 60 лет. Уточняется, что данное решение было принято, как на фоне роста заболеваемости, так и за счет «имеющихся данных об эффективности бустерной дозы в профилактике тяжелых форм коронавируса». Стоит отметить, что на прошлой неделе число случаев заражения за сутки превысило 100 тысяч впервые с февраля, число госпитализаций также возросло.

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Максим Кокунин