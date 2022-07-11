Президент Татарстана призвал усилить работу по вакцинации против коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал продолжить работу по укреплению в республике коллективного иммунитета против коронавируса и активизировать прививочную кампанию. Он напомнил, что этот вопрос остается важным, несмотря на снижение заболеваемости.

— Мы видим что происходит в Турции, Италии, других местах концентрации туристов — там ситуация идет не в сторону стабилизации, а напротив. Поэтому вопрос вакцинации и иммунитета граждан был и остается актуальным, — обратил внимание президент Татарстана.

За последнюю неделю показатель заболеваемости по Татарстану сократился на 9%, сообщает пресс-служба президента республики.

Напомним, по состоянию на 8 июля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу оценивается в 10,1%. За неделю он упал на 1,9%. Прививку против коронавируса сделали 2 534 172 жителя Татарстана. Их них 2 469 240 человек завершили курс вакцинации.

Фото: Максим Платонов

С 8 июля в Татарстане приостановили действие постановления Кабмина от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Решение приняли в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19.

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Татьяна Демина