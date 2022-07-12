«КАМАЗ-мастер» успешно проходит ралли-марафон «Шелковый путь» — видео
«КАМАЗ-мастер» успешно проходит ралли-марафон «Шелковый путь». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Четвертый этап завершился убедительной победой экипажа «КАМАЗ-мастер» под руководством Дмитрия Сотникова. Гонщик преодолел 321 километр за 2 часа 46 минут.
Вторым пришел пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов. Всего на 20 секунд от него отстал экипаж Дмитрия Сотникова.
9 июля стало известно, что экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
Ралли «Шелковый путь» завершится 16 июля. Общая протяженность маршрута составит 4,4 тысячи километров. Всего в соревновании принимают участие 80 экипажей.
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