На прошлой неделе девять казанцев пострадали из-за жаркой погоды

На прошлой неделе из-за жаркой погоды пострадали девять казанцев. С начала лета к медикам с тепловым ударом обратились 16 горожан.

В Минздраве Татарстана напомнили, что загорать следует в утренние и вечерние часы, не ранее чем через час после еды. В промежуток между 11:00 и 15:00 находиться под прямыми лучами солнца не рекомендуется. Чтобы легче перенести жару, нужно носить головной убор, легкую, светлую одежду из натуральных тканей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тепловой удар можно распознать по нескольким признакам: головная боль, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, повышение температуры, обморок. При возникновении одного из таких симптомов следует вызвать скорую помощь, сообщается на сайте мэрии Казани.

Жаркая погода прогнозируется и на этой неделе: во вторник и среду местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днем локально возможен град. Ночью ожидается до +15.. +22 °С, днем — до +29..+34 °С.

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Татьяна Леухина