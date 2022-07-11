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В Россию из опасных районов Донбасса и Украины эвакуировали более 22 тысяч человек

22:31, 11.07.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Россию из опасных районов Донбасса и Украины эвакуировали более 22 тысяч человек
Фото: кадр видео Минобороны России

В Россию за прошедшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуировали 22 017 человека. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

За сутки также эвакуировали 3 479 детей. Всего с начала специальной военной операции на территорию России вывезли 2 481 664 человека, из которых 390 578 — дети, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: function.mil.ru

Как ранее сообщил Мизинцев, саперы российских вооруженных сил и МЧС обезвредили на территории Донецкой и Луганской народных республик уже почти 55 тысяч взрывоопасных предметов.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
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