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В ДНР российские саперы обезвредили около 55 тысяч взрывоопасных предметов

22:15, 11.07.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В ДНР российские саперы обезвредили около 55 тысяч взрывоопасных предметов
Фото: кадр видео Минобороны России

Саперы российских вооруженных сил и МЧС обезвредили на территории Донецкой и Луганской народных республик уже почти 55 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего проверено 3856,42 гектара территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километра дорог, говорится в сообщений Минобороны России.

Фото: кадр видео Минобороны России

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Татьяна Леухина
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