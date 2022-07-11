В ДНР российские саперы обезвредили около 55 тысяч взрывоопасных предметов

Фото: кадр видео Минобороны России

Саперы российских вооруженных сил и МЧС обезвредили на территории Донецкой и Луганской народных республик уже почти 55 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего проверено 3856,42 гектара территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километра дорог, говорится в сообщений Минобороны России.

Фото: кадр видео Минобороны России

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Татьяна Леухина