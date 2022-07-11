В Татарстане планируют открыть региональную федерацию фиджитал-спорта

Власти Татарстана планируют принять участие в конкурсе на открытие региональной федерации фиджитал-спорта. Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

— Мы планируем принять участие в конкурсе, потому что фиджитальное направление киберспорта отличается от классического спорта по судейству, таймингу, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров сообщил, что в ближайшее время в стране создадут Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта (ВФФС), пишет ТАСС.

На прошлой неделе вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в Казани тестовые соревнования для подготовки первых в истории «Игр будущего» пройдут в сентябре. Они состоятся по следующим дисциплинам: футбольное двоеборье — EA FIFA + мини-футбол, баскетбол — EA NBA + баскетбол 3*3, гонки дронов — симулятор DCL The Game + пилотирование дрона и Beat Saber — VR ритмичной игры.



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Татьяна Леухина