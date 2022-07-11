В Татарстане могут увеличить суточную норму улова на рыболова-любителя

Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков договорились изучить возможность увеличения суточной нормы вылова на рыболова-любителя с 5 до 10 кг. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по рыболовству.

Любительское рыболовство в Татарстане с разной степенью вовлеченности осуществляют более 900 тысяч людей. Решение окончательно примут с учетом мнения отраслевой науки.

Фото: tatarstan.ru

Также в ходе встречи Минниханов и Шестаков обсудили цифровизацию правил, а также повышение эффективности выполнения компенсационных мероприятий (возмещение ущерба водным биоресурсам и среде их обитания в результате добычи полезных ископаемых на территории Татарстана).



В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому рыбопромысловые компании начнут получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, а также вести электронный рыболовный журнал.



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Татьяна Леухина