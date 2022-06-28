В России будут выдавать электронные разрешения на вылов рыбы

Рыбопромысловые компании начнут получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, а также вести электронный рыболовный журнал. Соответствующий закон подписал сегодня президент России Владимир Путин.

Закон устанавливает правовые основы для выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений в форме электронного документа.

Фото: kremlin.ru

Рыболовный журнал должны вести лица, осуществляющие промышленное, прибрежное рыболовство, рыбоводство, организацию любительского рыболовства (с использованием рыболовных участков), рыболовство в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях и для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Рыболовный журнал необходимо ввести в электронной форме с 1 декабря 2023 года.

В 2020-ом году в России вступил в силу закон о любительском рыболовстве. Согласно ему, свободно рыбачить можно только на открытых водоемах, где не выращивают рыбу целенаправленно. Фирма, арендующая для разведения рыбы часть водоема, продолжит свою работы до тех пор, пока у нее не закончится контракт.

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Татьяна Леухина