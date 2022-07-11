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СМИ узнали о продаже магазинов «Иль де Ботэ» российскому гендиректору

19:20, 11.07.2022
СМИ узнали о продаже магазинов «Иль де Ботэ» российскому гендиректору
Фото: iledebeaute.ru

Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora продаст 88 своих магазинов «Иль де Ботэ» российскому предпринимателю. Об этом сообщает AFP.

Компания заключила соглашение о продаже 100% акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору, чтобы «обеспечить преемственность для сотрудников». Сумма сделки не раскрывается.

Фото: pixnio.com

Sephora приобрела бренд Иль де Ботэ в 2016 году. Магазины сети есть и в Казани.

В апреле французская косметическая компания L'Occitane объявила о решении закрыть все магазины и интернет-магазины в России. Решение было принято из-за ситуации на Украине.

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Татьяна Леухина
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