СМИ узнали о продаже магазинов «Иль де Ботэ» российскому гендиректору

Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora продаст 88 своих магазинов «Иль де Ботэ» российскому предпринимателю. Об этом сообщает AFP.

Компания заключила соглашение о продаже 100% акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору, чтобы «обеспечить преемственность для сотрудников». Сумма сделки не раскрывается.

Фото: pixnio.com

Sephora приобрела бренд Иль де Ботэ в 2016 году. Магазины сети есть и в Казани.

В апреле французская косметическая компания L'Occitane объявила о решении закрыть все магазины и интернет-магазины в России. Решение было принято из-за ситуации на Украине.



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Татьяна Леухина