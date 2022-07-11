Спортсмены СК ВВС «Синтез» выиграли золотые медали в первый день чемпионата России по прыжкам в воду

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Спортсмены СК ВВС «Синтез» Мария Полякова и Никита Шлейхер выиграли две золотые медали в первый день чемпионата России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба «Синтеза».



Соревнования проходят в Пензе. Мария Полякова выиграла в соревнованиях в прыжках с трамплина. Она уверенно лидировала как по итогам квалификации — 258,55, так в финале, финишировала с суммой в 287,05 балла.

Никита Шлейхер подтвердил свой высокий класс в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, выступая в паре с Евгением Кузнецовым. Результат квалификации — 403,74 балла, финала — 433,98 балла.

В конце мая три прыгуна из Татарстана завоевали медали на соревнованиях в Смоленске.



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Татьяна Леухина