Спортсмены СК ВВС «Синтез» выиграли золотые медали в первый день чемпионата России по прыжкам в воду
Спортсмены СК ВВС «Синтез» Мария Полякова и Никита Шлейхер выиграли две золотые медали в первый день чемпионата России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба «Синтеза».
Соревнования проходят в Пензе. Мария Полякова выиграла в соревнованиях в прыжках с трамплина. Она уверенно лидировала как по итогам квалификации — 258,55, так в финале, финишировала с суммой в 287,05 балла.
Никита Шлейхер подтвердил свой высокий класс в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, выступая в паре с Евгением Кузнецовым. Результат квалификации — 403,74 балла, финала — 433,98 балла.
В конце мая три прыгуна из Татарстана завоевали медали на соревнованиях в Смоленске.
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