Три прыгуна в воду из Татарстана завоевали медали в Смоленске

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Три прыгуна из Татарстана завоевали медали на соревнования в Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

28—29 мая в бассейне Смоленского государственного университета спорта проходил турнир по прыжкам в воду «Салют Победы», посвященный Дню Великой Победы. Никита Шлейхер завоевал победу в прыжках с 3-метрового трамплина. Во второй день соревнований он добавил к своему золоту медаль командного турнира — вместе с Марией Поляковой они поднялись на вторую ступень пьедестала почета.

— Турнир получился очень интересным и полезным для спортсменов, — отметил тренер СК ВВС «Синтез» и главный тренер сборной Татарстана по прыжкам в воду Павел Муякин.

В апреле в Минске прошли соревнования по прыжкам в воду «Открытый Кубок Беларуси», на которых спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали четыре медали. Никита Шлейхер занял первое место в индивидуальных и синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, а также в командном турнире. Александр Белевцев выиграл серебро в прыжках с 10-метровой вышки.

Татьяна Леухина