Innostage AG Team заняла первое командное место в Нижнем Новгороде

Innostage AG Team заняла лидирующую позицию в турнирной таблице по итогам второго этапа российской серии кольцевых гонок в Нижнем Новгороде. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе команды.

По итогам второй гонки нижегородского этапа гонщик Артем Антонов пришел к финишу первым. Стартовав на Kia Rio X-Line с третьего ряда, он быстро вышел на первую позицию и взял лидерство. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Антонов стал победителем в классе S1600 «Юниор», а в этом дебютировал в старшем звене. Его коллега по команде Илья Родькин пришел к финишу четвертым. По итогам двух этапов в классе S1600 лидирует Рустам Фатхутдинов, а дебютант сезона Артем Антонов на 2-м месте.

Следующий этап G-Drive СМП РСКГ пройдет на автодроме Kazan Ring Canyon в столице Татарстана. 30—31 июля пилоты классов «Туринг», «Супер-продакшн», S1600 и «Спортпрототип CN» проведут шесть гонок.

Фото: raf-rcrs.ru

9 июля стало известно, что экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Протяженность дистанции в Астрахани составила 387 км, скоростного участка — 323 км. Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 29 минут и 52 секунды. Второе место занял Андрей Каргинов (+5.51), третьим пришел Эдуард Николаев (+7.59).

Ралли «Шелковый путь» завершится 16 июля. Общая протяженность маршрута составит 4,4 тысячи километров. Всего в соревновании принимают участие 80 экипажей.

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Максим Кокунин