СК: дело о падении двухлетнего нижнекамца в лужу с химикатами стало уголовным

Фото: прокуратура РТ

Сегодня Следком по РТ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту получения химических ожогов двухлетним ребенком в Нижнекамске. Оно возбуждено по признакам выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя ведомства Андрей Шептицкий.



По версии следствия, вечером 7 июля 2022 года в городе Нижнекамске на прогулке в городском парке «Семья» малыш упал в неогороженную лужу рядом с киоском по продаже кукурузы. В воде находилось неустановленное химическое вещество.

Ребенка доставили в больницу с химическими ожогами бедер и голеней первой-третьей степени.

Подозреваемых пока нет. Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, свою проверку по этой истории начала и прокуратура.